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نستله تستهدف نموا بنسبة 2-4% في 2017 بعد أرباح سنوية دون التوقعات
فيفي (سويسرا) (رويترز) - قالت مجموعة نستله للأغذية إنها تستهدف تحقيق نمو في المبيعات الأساسية بين اثنين وأربعة بالمئة في العام الحالي بعد تراجع صافي الربح وزيادة أقل من المتوقع في المبيعات الأساسية العام الماضي بسبب تباطؤ الأسواق الناشئة وانكماش الأسعار.
وتعتزم نستله زيادة الوفورات في التكاليف من أجل تعزيز الربحية وستستبدل "نموذج نستله" الذي يعني تحقيق نمو بين خمسة وستة بالمئة في المبيعات الأساسية ليحل محله هدف جديد متوسط الأمد يتمثل في تحقيق "نمو عضوي في منتصف خانة الآحاد ووفورات هيكلية كبيرة في التكاليف بحلول عام 2020."
وانخفض صافي ربح المجموعة التي يقودها الرئيس التنفيذي الجديد أولف مارك شنايدر منذ الأول من يناير كانون الثاني إلى 8.5 مليار فرنك سويسري (8.47 مليار دولار) في العام الماضي. وجاءت الأرباح أقل من متوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز والبالغ 9.59 مليار فرنك متأثرة بتعديل غير نقدي استثنائي لضرائب مؤجلة.
وتباطأ النمو "العضوي" في المبيعات الأساسية إلى 3.2 بالمئة من 4.2 بالمئة في عام 2015.
(الدولار = 1.0031 فرنك سويسري)
(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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