-
رياضة
- محمد صلاح يشارك في تدريبات روما
- التايكوندو يرشح محمد شعبان لعضوية المكتب التنفيذى بالاتحاد الدولي
- نجوم الكرة حول العالم يحتفلون بالفالنتين
- لوهافر الفرنسي يجدد رفضه مشاركة «طاهر» بأمم أفريقيا للشباب
- صحيفة إنجليزية: رمضان صبحي أكثر نجوم البريميرليج شهرة
- كيف استعد الإسماعيلي لمباراته أمام الأهلي؟
- بالصور- رمضان صبحي يوزع الهدايا على أطفال ستوك سيتي
- اصابة جيسوس لاعب سيتي بكسر في عظمة بالقدم
- تقدم إريتريا على مصر ببطولة أفريقيا للدراجات بالأقصر
- 5 أهلي و2 زمالك في قائمة منتخب 97 لأمم أفريقيا
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
مؤشر الدولار يرتفع مع توقع يلين رفع الفائدة مجددا
نيويورك (رويترز) - ارتفع الدولار إلى ذروته في ثلاثة أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية يوم الثلاثاء مع تعزز توقعات المستثمرين بتسارع وتيرة زيادات سعر الفائدة بالولايات المتحدة بعد تصريحات من جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
أكدت تصريحات يلين فحوى تعليقات صدرت في الآونة الأخيرة عن صناع سياسات آخرين بمجلس الاحتياطي يرغبون في سرعة تعديل أسعار الفائدة عند النقطة الحالية من دورة النمو الاقتصادي.
وقالت يلين في تصريحات معدة سلفا لإلقائها أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ الأمريكي "الانتظار أطول من اللازم لرفع التيسير النقدي قد يفتقر إلى الحكمة."
وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 101.38 بعد تراجعه في وقت سابق إلى 100.90. وزاد المؤشر 0.35 بالمئة في أحدث قراءة له إلى 101.2.
وسجل الدولار ذروته في أسبوعين عند 114.47 ين ليمحو تراجعه السابق أمام العملة اليابانية. وبلغ في أحدث سعر 114.42 ين بزيادة 0.6 بالمئة.
وانخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0567 دولار وسط مخاطر سياسية وبيانات مخيبة للآمال عن اقتصاد المنطقة. وتتعرض العملة الموحدة لضغوط بفعل بواعث القلق المتعلقة بانتخابات الرئاسة الفرنسية ومحادثات إنقاذ اليونان.
(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)
التعليقات
المزيد في اقتصاد
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)