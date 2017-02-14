نيويورك (رويترز) - ارتفع الدولار إلى ذروته في ثلاثة أسابيع مقابل سلة عملات رئيسية يوم الثلاثاء مع تعزز توقعات المستثمرين بتسارع وتيرة زيادات سعر الفائدة بالولايات المتحدة بعد تصريحات من جانيت يلين رئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

أكدت تصريحات يلين فحوى تعليقات صدرت في الآونة الأخيرة عن صناع سياسات آخرين بمجلس الاحتياطي يرغبون في سرعة تعديل أسعار الفائدة عند النقطة الحالية من دورة النمو الاقتصادي.

وقالت يلين في تصريحات معدة سلفا لإلقائها أمام لجنة البنوك بمجلس الشيوخ الأمريكي "الانتظار أطول من اللازم لرفع التيسير النقدي قد يفتقر إلى الحكمة."

وارتفع مؤشر الدولار إلى أعلى مستوياته في ثلاثة أسابيع عند 101.38 بعد تراجعه في وقت سابق إلى 100.90. وزاد المؤشر 0.35 بالمئة في أحدث قراءة له إلى 101.2.

وسجل الدولار ذروته في أسبوعين عند 114.47 ين ليمحو تراجعه السابق أمام العملة اليابانية. وبلغ في أحدث سعر 114.42 ين بزيادة 0.6 بالمئة.

وانخفض اليورو 0.3 بالمئة إلى 1.0567 دولار وسط مخاطر سياسية وبيانات مخيبة للآمال عن اقتصاد المنطقة. وتتعرض العملة الموحدة لضغوط بفعل بواعث القلق المتعلقة بانتخابات الرئاسة الفرنسية ومحادثات إنقاذ اليونان.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)