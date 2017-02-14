لندن (رويترز) - تراجعت الأسهم الأوروبية قليلا صباح يوم الثلاثاء بعد موجة صعود استمرت خمسة أيام ومع بدء نشاط موسم إعلان نتائج الشركات في المنطقة.

ونزل مؤشر ستوكس 600 للأسهم الأوروبية 0.2 في المئة وكانت أسهم الشركات المالية أكبر خاسر رغم ارتفاع سهم كريدي سويس ثلاثة في المئة عقب إعلان نتائجه.

وتترقب الأسواق أول شهادة لرئيسة مجلس الاحتياطي الاتحادي جانيت يلين منذ الانتخابات الأمريكية وستدلي بها أمام لجنة البنوك في مجلس الشيوخ في واشنطن في الساعة 1500 بتوقيت جرينتش.

وتراجع قطاع الرعاية الصحية المنكشف على الولايات المتحدة ونزل مؤشر القطاع 0.6 في المئة مسجلا أسوأ أداء بين القطاعات على مستوى أوروبا.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)