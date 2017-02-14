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سنغافورة تنوي فتح باب الاستحواذ الأجنبي أمام شركات التمويل غير المصرفي
سنغافورة (رويترز) - قال البنك المركزي السنغافوري يوم الثلاثاء إن سنغافورة ستسمح للأجانب للمرة الأولى بالاستحواذ على شركات التمويل غير المصرفي في إطار خطوات رامية لتعزيز أوضاعها المالية ومرونتها التشغيلية.
وقالت هيئة النقد السنغافورية (البنك المركزي) في بيان "سيمنح هذا شركات التمويل مرونة أكبر في استكشاف الشراكات الاستراتيجية ونماذج الأعمال الابتكارية" لتلغي بذلك اللوائح التي تحول دون مثل هذه الاستحواذات.
ويسري تطبيق القواعد الجديدة بأثر فوري.
وقال البنك المركزي إنه مستعد الآن لدراسة طلبات الاندماج أو الاستحواذ إذا التزم المستحوذ أو الشريك المحتمل في الاندماج بمواصلة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة باعتباره نشاطا رئيسيا لشركة التمويل.
وذكرت هيئة النقد أن الشريك في الاندماج أو المستحوذ يجب أن يظهر خبرته في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وأن يقدم مقترحات لتعزيز أنشطة شركة التمويل في إقراض المشروعات الصغيرة والمتوسطة بتقنيات وأساليب ونماذج عمل جديدة.
ولدى سنغافورة ثلاث شركات تمويل هي هونج ليونج فاينانس وسينج انفستمنتس آند فاينانس وسنجابورا فاينانس.
وقالت هيئة النقد أيضا إنها ستخفف القيود على قروض الشركات غير المضمونة التي تقدمها شركات التمويل لتعزيز قدرتها على تقديم قروض غير مضمونة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في إطار تعديلات تنظيمية أخرى سيتم إجراؤها تدريجيا هذا العام.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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