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نيكي يرتفع لأعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين بسبب ضعف الين
13
فبراير
2017
09:22 AM
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طوكيو (رويترز) - ارتفع مؤشر نيكي القياسي لأعلى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين يوم الاثنين بفضل تسجيل وول ستريت مستويات قياسية وضعف الين وحالة الارتياح عقب المحادثات بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء اليابان شينزو آبي التي لم تأت بمفاجآت سلبية.
وصعد نيكي 0.4 في المئة إلى 19459.15 نقطة وهو أعلى مستوى منذ 17 يناير كانون الثاني.
وارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.5 في المئة إلى 1554.20 نقطة وزاد مؤشر جيه.بي.اكس نيكي 400 بالنسبة ذاتها إلى 13946.05 نقطة.
(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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