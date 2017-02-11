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النفط يرتفع بفعل التزام كبير باتفاق أوبك
نيويورك (رويترز) - صعدت أسعار النفط يوم الجمعة بعدما أشارت تقارير إلى أن المنتجين أعضاء أوبك حققوا أكثر من 90 بالمئة من التزاماتهم بخفض الإنتاج الذي تعهدوا به في اتفاق تاريخي دخل حيز التنفيذ في يناير كانون الثاني.
وبحسب متوسط تقديرات المصادر الثانوية الستة التي تستخدمها أوبك لمراقبة إنتاجها فقد انخفض إنتاج الدول الأعضاء في المنظمة والبالغ عددهم 11 دولة إلى 29.92 مليون برميل يوميا أي أن درجة الامتثال للتعهدات بلغت 92 بالمئة.
وقالت وكالة الطاقة الدولية - وهي أحد المصادر الثانوية الستة - إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفضوا الإنتاج في يناير كانون الثاني بما يعادل 90 بالمئة من مستويات الخفض المطلوبة وهو مستوى يزيد بكثير عن اتفاق أوبك في 2009 عندما بلغت نسبة الامتثال الأولية 60 بالمئة.
أضافت الوكالة "بعض المنتجين لاسيما السعودية يخفضون على ما يبدو بقدر أكبر من المطلوب."
وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 1.07 دولار أو ما يعادل 1.9 بالمئة إلى 56.70 دولار للبرميل في التسوية. ولامس الخام أعلى مستوى له في الجلسة عند 56.88 دولار للبرميل.
وجرت تسوية خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة على ارتفاع قدره 86 سنتا أو 1.6 بالمئة إلى 53.86 دولار للبرميل.
وكبحت زيادة جديدة في عدد منصات الحفر النفطية الأمريكية مكاسب الخام. وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار ثماني منصات في الأسبوع المنتهي في العاشر من فبراير شباط ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 591 منصة وهو أكبر عدد منذ أكتوبر تشرين الأول 2015.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)
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