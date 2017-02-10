-
رياضة
- إنبي يبدأ استعداداته للنصر للتعدين قبل لقاء السوبر
- لاعبو المصري بحمام السباحة استعدادا لإيفياني بالكونفدرالية
- محمد حلمي يعلن تشكيل الزمالك بالسوبر في المحاضرة الفنية
- إنبي يحصد الدرع العام لدورة الصيد الودية للبراعم
- جماهير الأهلي تلتقط صورة جماعية بعد تجهيز دخلة مباراة السوبر
- «شيكابالا» يدعم الزمالك هاتفيا قبل لقاء السوبر
- كاميرا مصراوي- جماهير الأهلي تختار مركز فتحي أمام الزمالك
- ديلي ميرور تكشف خليفة فينجر في تدريب آرسنال
- صراع بين ليفربول ومانشستر سيتي لضم نجم سبورتينج لشبونة
- جريزمان يرفض مانشستر يونايتد حال غيابه عن دوري الأبطال
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
والت ديزني تحكم قبضتها على يورو ديزني في صفقة مع الوليد بن طلال
الدوحة (رويترز) - زادت شركة والت ديزني حصتها في شركة يورو ديزني عن طريق مبادلة حصة نسبتها تسعة بالمئة في مدينة الملاهي الفرنسية مع المملكة القابضة السعودية وهي شركة استثمار مملوكة للملياردير الأمير الوليد بن طلال.
والمملكة القابضة والأمير الوليد بن طلال من كبار المستثمرين في شركات أمريكية بقطاع التكنولوجيا وغيره من القطاعات ويمتلكان معا أكثر من خمسة بالمئة من شركة تويتر.
وقالت المملكة القابضة يوم الجمعة إنها بادلت 90 بالمئة من أسهمها في يورو ديزني مع حصة في والت ديزني محققة ربحا صافيا قدره 61 مليون دولار من الصفقة.
وقالت والت ديزني إنها اشترت الأسهم من المملكة القابضة بسعر 2 يورو (2.13 دولار) للسهم لترتفع حصتها في يورو ديزني إلى 85.7 بالمئة من 76.7 بالمئة.
وجرى افتتاح مدينة ديزني لاند باريس التي تديرها يورو ديزني عام 1992 وواجهت مصاعب مالية معظم هذه الفترة بسبب مشاكل مرتبطة بديونها وقلة الزائرين والضيوف الذين لا ينفقون سوى القليل جدا من أموالهم على الغذاء والسلع وفقا لما يقوله مديرو يورو ديزني.
ويقول المديرون أيضا إن الشركة واجهت صعوبات جراء التوقعات الأولية التي كانت شديدة التفاؤل واقتراض الشركة لأموال طائلة.
وستحوز المملكة القابضة ملكية مباشرة لحصة نسبتها واحد بالمئة في يورو ديزني من خلال الصفقة التي قالت المملكة القابضة إن قيمتها 151 مليون دولار وتتوافق مع استراتيجيتها الاستثمارية واستمرار ثقتها في علامة ديزني التجارية.
وقال الوليد بن طلال في بيان إن الشركة ما زالت تثق في ديزني وتظل ملتزمة بالاستثمار في فرنسا.
(الدولار = 0.9397 يورو)
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
التعليقات
المزيد في اقتصاد
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)