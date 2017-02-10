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النفط يصعد بدعم تقرير من وكالة الطاقة عن التزام قياسي باتفاق أوبك
لندن (رويترز) - صعدت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة يوم الجمعة بعدما أشارت وكالة الطاقة الدولية إلى مستوى قياسي للالتزام المبدئي من أعضاء أوبك بتنفيذ الاتفاق التاريخي الذي جرى التوصل إليه العام الماضي لكبح الإنتاج بهدف تعزيز أسعار النفط العالمية.
وقالت وكالة الطاقة في تقرير إن أعضاء منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خفضوا الإنتاج في يناير كانون الثاني بما يعادل 90 بالمئة من مستويات الخفض المطلوبة وهو مستوى قياسي للالتزام في أول شهر من تنفيذ مثل هذه الاتفاقات.
وأضافت الوكالة "بعض المنتجين لاسيما السعودية يخفضون على ما يبدو بقدر أكبر من المطلوب."
وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 66 سنتا إلى 56.29 دولار للبرميل بحلول الساعة 0938 بتوقيت جرينتش بعدما لامس أعلى مستوى له في الجلسة عند 56.39 دولار للبرميل عقب نشر تقرير الوكالة مباشرة.
وارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة 56 سنتا إلى 56.56 دولار للبرميل.
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
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