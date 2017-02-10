طوكيو (رويترز) - ارتفع مؤشر نيكي القياسي في بداية التعامل في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

وصعد نيكي 1.63 في المئة إلى 19216.74 في حين ارتفع مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.47 في المئة ليصل إلى 1535.75 نقطة.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية- تحرير محمود سلامة)