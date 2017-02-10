أسعار النفط ترتفع مع هبوط مخزونات البنزين لكن السوق متخمة

نيويورك (رويترز) - حافظت أسعار النفط على مكاسبها يوم الخميس وارتفعت الأسعار الأمريكية بفعل إشارات على أن الطلب على البنزين قد يزيد في أكبر سوق للنفط بالعالم على الرغم من أن تخمة المعروض من الخام تعني أن أسواق الوقود لا تزال تواجه ضغوطا.

وزاد خام القياس العالمي مزيج برنت 51 سنتا إلى 55.63 دولار للبرميل في التسوية بينما صعد الخام الأمريكي الخفيف 66 سنتا إلى 53 دولارا للبرميل.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الأربعاء إن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة هبطت بنحو 869 ألف برميل الأسبوع الماضي إلى 256.2 مليون برميل مقابل توقعات محللين بزيادة قدرها 1.1 مليون برميل.

ويشير انخفاض مخزونات البنزين إلى أن الاستهلاك الأمريكي كان أقوى من المتوقع وربما يكون جيدا بما يكفي لدعم الأسعار عندما تصبح المخزونات في معظم أسواق الوقود جيدة جدا.

وأظهر تقرير إدارة معلومات الطاقة أيضا أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة ارتفعت بنحو 13.8 مليون برميل إلى 508.6 مليون برميل.

وقال بنك جولدمان ساكس إن ارتفاع مخزونات الوقود وزيادة إنتاج الخام الأمريكي يعني أن أسواق النفط ستكون متخمة بالمعروض لبعض الوقت لكن تلك التخمة ستنحسر تدريجيا.

ويقوض ارتفاع مخزونات النفط جهود منظمة أوبك ومنتجين آخرين من بينهم روسيا لتقييد السوق من خلال خفض الإنتاج.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية)