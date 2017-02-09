-
رياضة
- إيقاف لويس سواريز مباراتين
- ريـال مدريد يرفض إقامة نهائي الكأس بملعب بيرنابيو
- بالصور.. مدرب الإسماعيلي يتفقد أرضية ملعب بتروسبورت قبل المباراة
- الأهلي يحتفل بمرور 100 عام على أول فوز على الزمالك
- مدرب هال سيتي يطالب لاعبيه بالحفاظ على تركيزهم أمام ارسنال
- بالصور.. وزير الرياضة يتفقد المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات
- فوز الزمالك على سبورتنج في نهائيات دوري الطائرة
- بالصور.. الأهلي يخوض مرانه الأخير بالإمارات استعدادا للسوبر
- «رؤوف ومكي» يقودان هجوم سموحة أمام الإسماعيلي
- الإجهاد يبعد باسم علي عن مواجهة الزمالك بالسوبر
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
الجنيه المصري يرتفع مع عودة المستثمرين الأجانب
من أحمد أبو العينين
القاهرة (رويترز) - قال خبراء اقتصاد ومصرفيون لرويترز يوم الخميس إن الجنيه المصري ارتفع في البنوك مع تحسن ثقة المستثمرين وانحسار طلبيات الدولار المتأخرة واللازمة لتمويل الواردات.
وجرى تداول الدولار الأمريكي بسعر 17.75 جنيه للشراء بمعظم البنوك انخفاضا من نحو 18.75 جنيه للدولار الأسبوع الماضي في حين بلغ سعر البيع للعملاء نحو 17.8 جنيه.
وقال آلان سانديب رئيس الأبحاث لدى نعيم للوساطة في الأوراق المالية في القاهرة "الجنيه يرتفع لأن الطلب على الدولار يتباطأ وبخاصة من مستوردي السلع غير الأساسية.
"كان لدينا الكثير من المتأخرات حتى نهاية العام الماضي لكن تلك المتأخرات تنحسر الآن."
وقال مصرفيون إن هذا الأسبوع شهد أيضا إقبالا كبيرا على شراء أذون الخزانة المصرية وهو ما انعكس على سعر صرف الجنيه أمام الدولار.
وقال أحد المصرفيين لرويترز "بحلول يوم الأحد كان الإقبال الأجنبي على أذون الخزانة ضخما. إنهم يقبلون على الشراء وبكميات كبيرة. يشترون أذون الخزانة التي أجلها ثلاثة وستة وتسعة أشهر وعام. إنهم يشترون كل شيء."
وسجل العائد على أذون الخزانة المصرية التي أجلها ستة أشهر وعام انخفاضا حادا بلغ نحو نقطتين مئويتين حسبما أظهرت بيانات البنك المركزي يوم الخميس مع اتجاه مزيد من الأجانب لشراء أدوات الدين المصرية.
وقال سانديب "انخفاض العائد يشير إلى زيادة الطلب من الأجانب الذين اشتروا بالفعل أذون خزانة بقيمة 1.15 مليار دولار والرقم مرشح للزيادة."
وتخلى البنك المركزي في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني الماضي عن ربط الدولار عند 8.8 جنيه على أمل السماح بتدفق العملة الصعبة وعودة المستثمرين الأجانب الذين عزفوا عن البلاد بعد الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك في عام 2011.
وكان البنك المركزي يقوم بتوفير الدولارات من خلال عطاءات بموجب نظام الربط وهو ما اضطر الشركات للجوء إلى السوق السوداء للحصول على النقد الأجنبي. وقال مصرفيون إن النظام المصرفي اجتذب الدولارات في نهاية المطاف.
وعملية تحرير سعر الصرف التي ساعدت مصر على إبرام اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار مدته ثلاث سنوات جزء من برنامج إصلاح اقتصادي أوسع نطاقا يشمل رفع أسعار الوقود وخفض الدعم.
ويقول خبراء اقتصاد إن تلك الخطوات ساهمت إلى حد كبير في استعادة ثقة المستثمرين التي تراجعت بفعل الاضطرابات السياسية التي استمرت على مدار سنوات.
وقال سانديب "لقد حرروا سعر صرف الجنيه ويخفضون الدعم ويفعلون كل ما هو صحيح كما ينص عليه الكتاب بشكل أساسي وبما يتماشى مع شروط صندوق النقد الدولي. إنهم يتحركون في الاتجاه الصحيح."
وقال المصرفيون إن التحويلات المالية القادمة من المصريين المقيمين في الخارج ساعدت أيضا على ضخ المزيد من الدولارات في النظام المصرفي إذ ارتفعت 11.8 بالمئة في الربع الأخير من العام الماضي حسبما قال البنك المركزي يوم الاثنين. وجاء الجزء الأكبر من الزيادة بعد تحرير سعر الصرف.
ويحول المصريون المقيمون في الخارج مليارات الدولارات سنويا وهم مصدر مهم للعملة الصعبة في بلد شهد تقلصا في أعداد السائحين والاستثمارات الأجنبية والصادرات في ظل الاضطرابات السياسية التي أعقبت انتفاضة 2011.
وقال البنك المركزي يوم الأحد إن صافي احتياطي النقد الأجنبي ارتفع إلى 26.363 مليار دولار في نهاية يناير كانون الثاني من 24.265 مليار دولار في نهاية ديسمبر كانون الأول. وكان حجم الاحتياطي نحو 36 مليار دولار قبل الانتفاضة.
ورغم ذلك يقول خبراء إن الاقتصاد ما زال أمامه طريق طويل. وانكمش نشاط الشركات للشهر السادس عشر على التوالي في يناير كانون الثاني مع ارتفاع الأسعار التي تتحملها الشركات في ظل بلوغ التضخم مستويات قياسية مرتفعة وهو ما أدى إلى هبوط التوظيف إلى أدنى مستوى له في أربعة أشهر حسبما أظهر مسح يوم الأحد.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير علاء رشدي)
التعليقات
المزيد في اقتصاد
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)