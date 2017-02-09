سنغافورة/باريس (رويترز) - أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية عن طلبية بقيمة 13.8 مليار دولار لشراء 39 طائرة عريضة البدن من بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات في إطار سعيها للتوسع وهي انتكاسة لمجموعة إيرباص الأوروبية في التنافس على اقتناص الطلبيات الطويلة الأجل.

وأعلنت إيرباص نيتها لإنتاج نسخة أكبر من طائراتها ‭‭‭A350‬‬‬ لكن هذه الخطط تأجلت وسط ضبابية الطلب على الطائرات العريضة البدن.

وقالت الخطوط الجوية السنغافورية في بيان يوم الخميس إنها اتفقت مع بوينج على تقديم طلبيات مؤكدة لشراء 20 طائرة من طراز ‭‭‭777-9‬‬‬ و19 طائرة طراز ‭‭‭787-10‬‬‬ من أجل زيادة النمو وتحديث أسطول طائراتها خلال السنوات العشر القادمة.

وقال جوه تشون فونج الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية السنغافورية "تمكننا طلبيية اليوم الكبيرة لشراء طائرات عريضة البدن من الاستمرار في تشغيل أسطول حديث وموفر للوقود وهو ما يتيح للمجموعة فرصا جديدة للتوسع لضمان الحفاظ على دورنا الريادي في القطاع."

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)