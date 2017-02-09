-
رياضة
- فينجر يرفض الاستسلام في سباق الدوري الانجليزي
- حامد المزروعي مراقبا لمباراة الأهلي والزمالك بالإمارات
- فوز طلائع الجيش على بتروجت في نهائيات دوري «الطائرة»
- مدرب منتخب اليد: مستوى الفريق في تطور مستمر.. وتمنينا عبور كرواتيا
- وزير الرياضة ينتظر نتائج التحقيق بواقعة التحرش بمركز شباب الجزيرة
- مدرب منتخب اليد: مصيري مع الفراعنة «مجهول»
- نتائج مواجهات الأهلي والزمالك في فبراير «تقرير»
- مروان رجب: عودة «النقيب» لجهاز منتخب «اليد» بيد المجلس
- «صابر» يعلن قائمة «الإسماعيلي 2000» أمام أسمنت أسيوط
- مدافع الإسماعيلي: قادرون على دحر سموحة في مباراة اليوم
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
بوينج تفوز بطلبية توريد طائرات بقيمة 13.8 مليار دولار إلى سنغافورة
سنغافورة/باريس (رويترز) - أعلنت الخطوط الجوية السنغافورية عن طلبية بقيمة 13.8 مليار دولار لشراء 39 طائرة عريضة البدن من بوينج الأمريكية لصناعة الطائرات في إطار سعيها للتوسع وهي انتكاسة لمجموعة إيرباص الأوروبية في التنافس على اقتناص الطلبيات الطويلة الأجل.
وأعلنت إيرباص نيتها لإنتاج نسخة أكبر من طائراتها A350 لكن هذه الخطط تأجلت وسط ضبابية الطلب على الطائرات العريضة البدن.
وقالت الخطوط الجوية السنغافورية في بيان يوم الخميس إنها اتفقت مع بوينج على تقديم طلبيات مؤكدة لشراء 20 طائرة من طراز 777-9 و19 طائرة طراز 787-10 من أجل زيادة النمو وتحديث أسطول طائراتها خلال السنوات العشر القادمة.
وقال جوه تشون فونج الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية السنغافورية "تمكننا طلبيية اليوم الكبيرة لشراء طائرات عريضة البدن من الاستمرار في تشغيل أسطول حديث وموفر للوقود وهو ما يتيح للمجموعة فرصا جديدة للتوسع لضمان الحفاظ على دورنا الريادي في القطاع."
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
التعليقات
المزيد في اقتصاد
لحظة بلحظة
- بالفيديو.. مقلد: لجنة التحقيق في حادث الطائرة وضعت النقاط على الحروف (0)
- بالفيديو.. «عكاشة»: الإمارات تعاملت مع الغرب بلغة المصالح (0)
- بالفيديو.. أحمد الجارالله: لا ننسى «أفضال» مصر على شعب الكويت (0)
- القوات المشتركة بـ«تعز»: الوضع الإنساني مترد والدعم المنشود لم يصل (0)
- السائحون يتوافدون على مطار شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم (0)