سنغافورة (رويترز) - قال مصدر تجاري مطلع إن قطر حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لشحنات يناير كانون الثاني من خامها البحري عند 53.30 دولار للبرميل بزيادة 1.85 دولار للبرميل عن الشهر السابق.

وبهذا يصبح فرق سعر البيع الرسمي للخام البحري 42 سنتا دون الأسعار المعروضة لخام دبي أي بزيادة 23 سنتا مقارنة مع ديسمبر كانون الأول.

وحددت قطر سعر يناير كانون الثاني لخامها البري عند 54.55 دولار بزيادة 1.25 دولار.

وفيما يلي جدول بأحدث أسعار البيع الرسمية:

يناير ديسمبر التغير

الخام البحري 53.30 51.45 1.85

الخام البري 54.55 53.30 1.25

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)