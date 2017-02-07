الدوحة (رويترز) - قالت حصة الجابر ممثلة قطر بمجلس إدارة فولكسفاجن يوم الثلاثاء إن قطر ملتزمة باستثمارها في شركة صناعة السيارات الألمانية.

وأبلغت الصحفيين في أول تصريحات علنية لها بشأن الشركة منذ انضمامها إلى المجلس العام الماضي "أعتقد أن فولكسفاجن شركة عظيمة. كان قرارا صائبا عندما استثمرنا فيها. لدينا التزام حقيقي إزاء فولكسفاجن."

وقالت عن فضيحة الغش في اختبارات انبعاثات الديزل التي عصفت بالشركة "يأخذون خطوات لتخفيف أي مخاطر جديدة في المستقبل بخصوص الانبعاثات."

وتملك قطر 17 بالمئة من الأسهم العادية في فولكسفاجن وهي ثالث أكبر مساهم في الشركة.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)