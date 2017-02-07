نمو طلب الصين على النفط في 2016 الأبطأ في 3 سنوات

بكين (رويترز) - أظهرت حسابات لرويترز من واقع البيانات الرسمية أن طلب الصين على النفط في 2016 نما بأقل وتيرة له في ثلاث سنوات على الأقل في أحدث مؤشر على انحسار الطلب من أكبر بلد مستهلك للطاقة في العالم.

وتراجع نمو الطلب الصيني على النفط إلى 2.5 بالمئة في 2016 من 3.1 بالمئة في 2015 و3.8 بالمئة في 2014 بحسب بيانات رويترز وذلك تحت ضغط هبوط حاد في استهلاك الديزل وتراجع استخدام البنزين من نمو في خانة العشرات.

جاء هذا التباطؤ مع نمو الاقتصاد نحو 6.7 بالمئة فقط في 2016 مسجلا أقل وتيرة له في 26 عاما.

وزاد استهلاك البنزين 3.6 بالمئة عن 2015 مقابل نمو بلغ 9.1 بالمئة في 2015 و13 بالمئة في 2014 وفقا لأرقام رويترز.

وزاد استخدام غاز البترول المسال 24 بالمئة بينما ارتفع الطلب على الكيروسين تسعة بالمئة عن العام السابق. وانخفض نمو الطلب على النفط الخام أيضا رغم وتيرة الواردات القياسية في 2016.

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)