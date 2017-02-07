البصرة (العراق) (رويترز) - قال مسؤولان تنفيذيان في قطاع النفط يوم الثلاثاء إن صادرات النفط الخام من جنوب العراق هبطت في يناير كانون الثاني إلى 3.275 مليون برميل يوميا من 3.51 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول مع التزام البلاد باتفاق خفض الإنتاج.

كانت صادرات ديسمبر كانون الأول من المنطقة الجنوبية حيث ينتج العراق معظم نفطه قد سجلت مستوى قياسيا مرتفعا.

والعراق ثاني أكبر منتج للنفط في منظمة أوبك بعد السعودية. واتفقت المنظمة في أواخر نوفمبر تشرين الثاني على خفض الإنتاج لدعم أسعار الخام.

(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)