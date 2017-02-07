(رويترز) - سجل داو جونز وناسداك مستوى قياسيا مرتفعا عند الفتح يوم الثلاثاء.

وصعد المؤشر داو جونز الصناعي 61.66 نقطة بما يعادل 0.31 بالمئة ليصل إلى 20114.08 نقطة وزاد المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 2.88 نقطة أو 0.12 بالمئة ليسجل 2295.44 نقطة وصعد المؤشر ناسداك المجمع 7.06 نقطة أو 0.12 بالمئة إلى 5670.62 نقطة.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)