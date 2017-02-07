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مرفأ تصدير النفط بالبصرة العراقية سيوقف التحميل 24 ساعة
07
فبراير
2017
11:22 AM
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البصرة (العراق) (رويترز) - قال مصدران من شركة نفط الجنوب العراقية الحكومية إن مرفأ التصدير العراقي الرئيسي قبالة سواحل مدينة البصرة بجنوب البلاد سيوقف عمليات التحميل لمدة 24 ساعة بداية من منتصف ليل الثلاثاء بسبب أعمال تركيب خط أنابيب جديد يغذي المنشأة.
وتقدر طاقة التحميل بالمرفأ بنحو 1.8 مليون برميل يوميا.
وقال المصدران إن عمليات التحميل البحرية في ثلاثة مراس أحادية متصلة بمرفأ البصرة لن تتأثر.
وصدر العراق ثاني أكبر منتج للنفط داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) بعد السعودية كميات قياسية من الخام من الموانئ الجنوبية بلغت 3.51 مليون برميل يوميا في ديسمبر كانون الأول.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير عبد المنعم درار)
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