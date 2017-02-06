نيويورك (رويترز) - تراجع النفط يوم الاثنين بفعل وفرة الإمدادات الأمريكية والمضاربات مما طغى على قيود إنتاج أوبك وتصاعد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 1.09 دولار بما يعادل 1.9 بالمئة ليتحدد سعر التسوية عند 55.72 دولار للبرميل في حين فقد الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 82 سنتا أو 1.5 بالمئة ليغلق عند 53.01 دولار.

وتقلصت علاوة برنت فوق غرب تكساس إلى 2.09 دولار للبرميل عند الإغلاق وهو أدنى مستوى منذ 19 يناير كانون الثاني.

وقال جيم ريتربوش رئيس شركة استشارات الطاقة ريتربوش اند أسوشيتس في مذكرة "نعتقد أن معظم تراجع السعر يتعلق بالزيادة التي فاقت التوقعات في صافي مراكز المضاربة بغرب تكساس والزيادة الكبيرة في عدد حفارات النفط (بالولايات المتحدة)."

وربط ريتربوش وآخرون تراجع الخام بضعف عقود البنزين. وانخفضت عقود البنزين الأمريكية 2.8 بالمئة يوم الاثنين.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)