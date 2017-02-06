هيوستن (رويترز) - قالت شل أويل الوحدة الأمريكية لرويال داتش شل يوم الاثنين إنها تتوقع تقسيم المصافي والأصول الأخرى لشركة موتيفا انتربرايزز المشروع المشترك مع أرامكو السعودية في الربع الثاني من 2017.

وقال راي فيشر المتحدث باسم شل في رسالة بالبريد الإلكتروني "نحن سعداء بالتقدم الذي حققناه حتى الآن ونتوقع إتمام الصفقة في الربع الثاني من 2017. موعد الأول من ابريل نيسان هو الهدف الذي تعمل فرق المشروع الداخلية على تحقيقه."

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)