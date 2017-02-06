(رويترز) - فتحت الأسهم الأمريكية على انخفاض يوم الاثنين مع بحث المستثمرين عن محفزات جديدة بعد تقرير الوظائف القوي الأسبوع الماضي في حين استمر الأثر السلبي لعدم التيقن بشأن سياسات الرئيس دونالد ترامب.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 66.71 نقطة بما يعادل 0.33 بالمئة إلى 20004.75 نقطة وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 5.29 نقطة أو 0.23 بالمئة ليسجل 2292.13 نقطة ونزل المؤشر ناسداك المجمع 12 نقطة أو 0.21 بالمئة إلى 5654.77 نقطة.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)