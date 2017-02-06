إدارة الخصخصة: تحويل حصص في شركات تركية إلى صندوق الثروة السيادي

اسطنبول (رويترز) - قالت إدارة الخصخصة التركية يوم الاثنين إن تركيا قررت تحويل حصة 49.12 بالمئة في شركة الخطوط الجوية التركية وحصة 51.11 بالمئة في بنك خلق إلى صندوق الثروة السيادي ليتم بذلك إخراج الشركتين من برنامج التصفية الحكومي.

وذكرت الصحيفة الرسمية يوم الأحد أن تركيا حولت حصصها في بنك زراعت وبورصة اسطنبول وشركة بوتاش الحكومية المسؤولة عن تشغيل أنابيب الغاز الطبيعي وغيرها إلى الصندوق الجديد.

(إعداد مروة سلام للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)