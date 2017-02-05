(رويترز) - قالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) يوم الأحد إنها حددت بأثر رجعي سعر البيع الرسمي لخامها القياسي خام مربان عند 55.35 دولار للبرميل.

وفيما يلي جدول بأحدث أسعار البيع الرسمية

يناير ديسمبر التغير

مربان 55.35 54.15 +1.2

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية)