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مصادر: مساعد وزير المالية المصري ينضم لصندوق النقد كخبير استشاري
05
فبراير
2017
14:22 PM
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القاهرة (رويترز) - قالت مصادر بوزارة المالية المصرية لرويترز يوم الأحد إن ياسر صبحي مساعد وزير المالية للسياسات المالية استقال من منصبه بالوزارة للانتقال للعمل كخبير استشاري بصندوق النقد الدولي اعتبارا من منتصف فبراير شباط الجاري.
وأضاف أحد المصادر الذي طلب عدم نشر اسمه في اتصال هاتفي مع رويترز أن صبحي "سيعمل مستشارا لصندوق النقد بوحدة السياسات المالية بوزارة المالية السعودية."
وانضم صبحي لوزارة المالية المصرية في 2005 وأصبح مسؤولا عن وحدة السياسات المالية منذ منتصف 2013 وهو أحد واضعي برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي اتفقت عليه مصر مع صندوق النقد.
(تغطية صحفية إيهاب فاروق - تحرير نادية الجويلي - هاتف 0020223948031)
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