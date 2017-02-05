(رويترز) - بدأت سناب إنك الشركة المالكة لخدمة سناب شات على الإنترنت الخطوات الأولى لطرح عام أولي قيمته ثلاثة مليارات دولار حيث أعلنت خططا طموحا لكن دون أن تعطي المستثمرين دورا في إدارة الشركة أو تعد بأرباح.

نشر سناب لوثيقة تسجيل الطرح الأولي يمهد لحملة تسويقية تستهدف إقناع المستثمرين بالتجاوز عن خسائرها المتفاقمة والقبضة المحكمة لمؤسسيها على مقاليد الشركة والتركيز بدلا من ذلك على النمو السريع لمستخدميها النشطين.

ونما عدد المستخدمين اليوميين النشطين لسناب إلى 158 مليونا في المتوسط في نهاية ديسمبر كانون الأول بزيادة 48 بالمئة على أساس سنوي حسبما كشفت سناب. لكن صافي خسائرها زاد إلى 514.6 مليون دولار في 2016 من 372.9 مليون في العام السابق.

وما زال أمام سناب الوقت لتنقيح حملتها التسويقية قبل الطرح الأولي المزمع في مارس آذار.

وقالت سناب في وثيقة تسجيل الطرح الأولي التي نشرت الأسبوع الماضي إنها ستصبح أول شركة أمريكية تدرج في البورصة دون منح مستثمري سوق الأسهم حق التصويت حيث سيحتفظ مؤسساها إيفان شبيجل وروبرت ميرفي بالسيطرة على الشركة.

وقال مصدر مطلع طلب عدم نشر اسمه نظرا لسرية المعلومات إن قيمة سناب قد تقدر بما بين 20 و25 مليار دولار. وسيعطي هذا الشركة أعلى تقييم في طرح عام أولي بقطاع التكنولوجيا الأمريكي منذ طرح فيسبوك.

بدأت سناب نشاطها في 2012 بتطبيق يبعث برسائل تختفي تلقائيا ثم أعادت تعريف نفسها العام الماضي كشركة كاميرات وبدأت بيع نظارات بكاميرا فيديو سعرها 130 دولارا. تحقق الشركة معظم إيراداتها من الإعلانات وتسعى لتحدي هيمنة عمالقة الإنترنت مثل فيسبوك وجوجل.

وقالت سناب في وثيقة تسجيل الطرح إن منافسيها هم أبل وجوجل وتويتر وفيسبوك ومنصتها للتشارك في الصور إنستاجرام.

* سيطرة محكمة

في العام الماضي بلغ راتب شبيجل (26 عاما) المؤسس المشارك لسناب 503 آلاف و205 دولارات مع مكافأة مليون دولار. وكسب عمران خان مدير الاستراتيجية في سناب شات الذي استعانت به في 2014 من بنك الاستثمار كريدي سويس 241 ألفا و539 دولارا مع مكافأة 5.2 مليون دولار. وفي 2015 حصل خان عند التعاقد مع الشركة على منحة توقيع في صورة أسهم في سناب بقيمة 145.3 مليون دولار.

وسيحتفظ شبيجل وميرفي بسيطرة محكمة على أسهم سناب عن طريق هيكل أسهم فريد من ثلاث طبقات. يعطي الهيكل شبيجل وميرفي الحق في عشرة أصوات لكل سهم. وسيملك المستثمرون الحاليون صوتا واحدا لكل سهم من أسهمهم في حين لن يحوز المستثمرون الجدد أي حقوق تصويت.

وقالت سناب إنها لا تستطيع أن تتوقع ما إذا كان الهيكل "سيؤدي إلى تراجع سعر التداول أم مزيد من التقلبات" في السهم.

بلغت مبيعات سناب 404.5 مليون دولار في 2016 ارتفاعا من 58.7 مليون في 2015. لكنها تكبدت خسائر معدلة قبل الفائدة والضرائب والإهلاكات واستهلاك الديون بلغت 459 مليون دولار العام الماضي مقارنة مع 292.9 مليون في 2015.

تأتي أكثر خسائر سناب من "رسوم الاستضافة" التي تدفعها لشركات الحوسبة السحابية مثل جوجل لتخزين بياناتها على البنية التحتية لتلك الشركات. وستدفع الشركة ملياري دولار إلى جوجل على مدى الأعوام الخمسة المقبلة لاستخدام خدماتها في الحوسبة السحابية.

ولأن مستخدمي سناب شات يعتمدون بكثافة على الصور والتسجيلات المصورة ذات البيانات الضخمة فإن تكلفة الخدمة مرتفعة. لكن نسبة تكاليف الشركة لايراداتها آخذة بالتراجع. وتعتمد استراتيجيتها على التفاوض من أجل تحسين أسعار الاستضافة في ظل تنامي أعداد مستخدميها.

ولبعض الشركات مثل فيسبوك منصات الاستضافة الخاصة بها لكن هذا النموذج قد يكون أعلى تكلفة.

(إعداد أحمد إلهامي للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)