الصين تقول إنها لم تستخدم عملتها قط كأداة للحصول على مزايا تجارية

بكين (رويترز) - قالت الصين يوم الجمعة إنها لم تستخدم عملتها قط كأداة للحصول على مزايا تجارية بعدما انتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بكين لإضرارها الشركات والمستهلكين الأمريكيين بتخفيض قيمة اليوان.

وأدلى المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية لو كانغ بهذا التعليق خلال إفادة صحفية دورية.

كان ترامب وجه انتقادات إلى اليابان والصين يوم الثلاثاء قائلا إن الشريكين التجاريين الرئيسيين للولايات المتحدة يخفضان عملتيهما.

(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)