طوكيو (رويترز) - صعد المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

وارتفع نيكي 0.26 في المئة ليصل إلى 19453.51 نقطة بينما زاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.43 في المئة مسجلا 1551.58 نقطة.

(إعداد حسن عمار للنشرة العربية - تحرير محمود سلامة)