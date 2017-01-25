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ملخص-وزير النفط الكويتي يتوقع بقاء سعر الخام بين 55 و60 دولارا في 2017
25
يناير
2017
11:22 AM
بواسطة
الكويت (رويترز) - وزير النفط الكويتي عصام المرزوق:
- يتوقع بقاء أسعار النفط في نطاق 55-60 دولارا للبرميل في 2017.
- يرجح وضع ميزانية 2017-2018 على أساس افتراض سعر 45 دولارا لبرميل النفط.
- يقول تمديد استراتيجية الكويت النفطية من 2030 إلى 2040 بهدف الحفاظ على طاقة إنتاجية أربعة ملايين برميل يوميا.
- يقول الكويت تستهلك حاليا ما بين 300 ألف و350 ألف برميل يوميا وستصل إلى مليون برميل يوميا في 2035 وهذا شيء غير مقبول.
- تصريحات الوزير للصحفيين جاءت على هامش المنتدى الخليجي الثالث لاستراتيجية الطاقة في مدينة الكويت.
(تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
بواسطة
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