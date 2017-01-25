الكويت (رويترز) - وزير النفط الكويتي عصام المرزوق:

- يتوقع بقاء أسعار النفط في نطاق 55-60 دولارا للبرميل في 2017.

- يرجح وضع ميزانية 2017-2018 على أساس افتراض سعر 45 دولارا لبرميل النفط.

- يقول تمديد استراتيجية الكويت النفطية من 2030 إلى 2040 بهدف الحفاظ على طاقة إنتاجية أربعة ملايين برميل يوميا.

- يقول الكويت تستهلك حاليا ما بين 300 ألف و350 ألف برميل يوميا وستصل إلى مليون برميل يوميا في 2035 وهذا شيء غير مقبول.

- تصريحات الوزير للصحفيين جاءت على هامش المنتدى الخليجي الثالث لاستراتيجية الطاقة في مدينة الكويت.

(تغطية صحفية أحمد حجاجي في الكويت - إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)