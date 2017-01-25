فيينا (رويترز) - قالت مجموعة أو.إم.في النمساوية للطاقة يوم الأربعاء إنها وقعت مذكرة تفاهم لتطوير وإعادة تطوير مشروعات نفط وغاز في إيران مع شركة دانا إنرجي التي تتخذ من طهران مقرا لها لكنها لم تخض في تفاصيل.

وبدأت أو.إم.في عملياتها في إيران عام 2001 بتشغيل امتياز تنقيب مهر في غرب البلاد لكنها أوقفت العمليات في 2006 بسبب العقوبات التي فرضت على إيران.

وفي مايو أيار وقعت الشركة النمساوية مذكرة تفاهم مع شركة النفط الوطنية الإيرانية بخصوص مشروعات في منطقة زاجروس بغرب إيران وحقل فارس في جنوب البلاد حيث تحتاج الشركات الأجنبية عادة إلى شريك محلي.

(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)