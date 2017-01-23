طوكيو (رويترز) - هبط مؤشر نيكي القياسي أكثر من واحد في المئة عند الإغلاق في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الاثنين بفعل أسهم شركات التصدير التي تراجعت بسبب قوة الين في الوقت الذي ظلت فيه المعنويات ضعيفة نتيجة القلق من آراء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المؤيدة للحمائية التجارية.

وتراجع مؤشر نيكي القياسي لأسهم الشركات اليابانية الكبرى 1.3 في المئة إلى 18891.03 نقطة.

وهبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.2 في المئة إلى 1514.63 نقطة في حين نزل مؤشر جيه.بي.أكس-نيكي 400 بنسبة 1.3 في المئة إلى 13567.32 نقطة.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)