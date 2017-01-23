بكين (رويترز) - أظهرت بيانات الجمارك يوم الاثنين إن روسيا أزاحت السعودية عن موقعها كأكبر مورد للنفط الخام للصين في عام 2016 مع نمو صادراتها للصين بواقع الربع تقريبا عن عام 2015 لتصل إلى حوالي 1.05 مليون برميل يوميا.

وهذه أول مرة تصبح روسيا فيها أكبر مصدر للنفط الخام للصين على أساس سنوي.

وجاءت السعودية في المركز الثاني بزيادة 0.9 بالمئة في صادراتها النفطية للصين خلال 2016 مقارنة مع العام السابق لتصل إلى 1.02 مليون برميل يوميا.

(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)