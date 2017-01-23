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النفط يتراجع بعد ارتفاع استمر يومين نتيجة ضغوط ارتفاع الانتاج الأمريكي
سنغافورة (رويترز) - تراجعت أسعار النفط يوم الاثنين وذلك لأول مرة منذ ثلاث جلسات بعد أن أثرت احتمالات ارتفاع الإنتاج الأمريكي على السوق .
وأضافت شركات الطاقة الأمريكية الأسبوع الماضي أكبر عدد من منصات الحفر للإنتاج الجديد منذ نحو أربع سنوات.
وقالت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن شركات الحفر زادت عدد المنصات النفطية بمقدار 29 منصة في الأسبوع المنتهي في 20 يناير كانون الثاني ليرتفع إجمالي عدد منصات الحفر إلى 551 منصة وهو أكبر عدد منذ نوفمبر تشرين الثاني 2015 .
وبلغ سعر خام برنت القياسي 55.42 دولار للبرميل في الساعة 0441 بتوقيت جرينتش متراجعا سبعة سنتات عن مستوى الإغلاق السابق.
وهبطت أسعار التعاقدات الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 11 سنتا إلى 53.11 دولار للبرميل.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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