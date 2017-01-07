الرياض (رويترز) - أعلنت بورصة الكويت في بيان يوم السبت تعيين رئيس جديد بالتزكية لمجلس إدارتها بعد تعيين رئيسها السابق وزيرا للنفط في ديسمبر كانون الأول.

وأعلنت بورصة الكويت تعيين محمد أحمد السقاف عضو اللجنة التنفيذية المنبثقة من مجلس إدارة شركة بورصة الكويت ورئيس لجنة المكافآت والترشيحات رئيسا جديدا لمجلس إدارتها.

وكان أمير الكويت عين رئيس مجلس إدارة بورصة الكويت السابق عصام عبد المحسن المرزوق وزيرا للنفط بعد فوز مرشحي المعارضة بنحو نصف مقاعد البرلمان المؤلف من 50 مقعدا الشهر الماضي.

(إعداد علا شوقي للنشرة العربية - تحرير هالة قنديل)