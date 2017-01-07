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هبوط احتياطي الصين من العملة الأجنبية لسادس شهر على التوالي
بكين (رويترز) - هبط احتياطي الصين من العملات الأجنبية لسادس شهر على التوالي في ديسمبر كانون الأول إلى أدنى مستوى له منذ بداية 2011 ولكنه تماسك فوق المستوى الحرج الذي يبلغ ثلاثة تريلونات دولار وذلك في الوقت الذي تدخلت فيه السلطات لدعم اليوان قبل تولي الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب منصبه.
وأظهرت بيانات البنك المركزي يوم السبت إن الاحتياطي هبط بشكل طفيف أقل من المتوقع وهو 41 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.011 تريلون دولار وذلك في أعقاب هبوط بلغ 69.06 تريليون دولار في نوفمبر تشرين الثاني.
وكان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا هبوط الاحتياطي 51 مليار دولار إلى 3.001 بتريلون.وهبط احتياطي الصين نحو 320 مليار دولار في 2016 بعد هبوط قياسي بلغ 513 مليار دولار في 2015.
(إعداد أحمد صبحي خليفة للنشرة العربية)
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