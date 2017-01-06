لندن (رويترز) - ارتفعت الأسهم الأوروبية من المستويات المتدنية التي سجلتها يوم الجمعة بعد أن بددت زيادة أقوى من المتوقعة في الأجور في تقرير الوظائف الأمريكية أثر نمو الوظائف بوتيرة أقل من المتوقعة.

وسجل مؤشر ستوكس 600 لأسهم الشركات الأوروبية أفضل أداء أسبوعي منذ منتصف ديسمبر كانون الأول إذ ارتفع بعد تقرير الوظائف الأمريكية في القطاعات غير الزراعية.

وزادت الوظائف الأمريكية بأقل من المتوقع في ديسمبر كانون الأول لكن ارتفاعا في الأجور يشير إلى استمرار الزخم في سوق العمل مما يضع الاقتصاد على مسار تحقيق نمو أقوي والمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).

وأغلق المؤشر ستوكس 600 منخفضا 0.1 بالمئة فقط بعد البيانات بعد أن كان نزل 0.4 بالمئة قبيل نشرها.

وأغلق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني مرتفعا 0.2 بالمئة ليسجل أعلى مستوى إغلاق على الإطلاق كما حقق مكاسب للأسبوع الخامس على التوالي.

وظل المؤشر ستوكس 600 منخفضا 0.4 بالمئة من أعلى مستوى في عام الذي سجله في وقت سابق من هذا الأسبوع لكنه ما زال مرتفعا 1.1 بالمئة هذا الأسبوع.

وارتفع المؤشر نحو 12 بالمئة من المستويات المتدنية التي سجلها في نوفمبر تشرين الثاني مع مراهنة المستثمرين على أن انتخاب الجمهوري دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة قد ينتج عنه حوافز مالية تدفع النمو والتضخم عالميا.

وارتفعت أسهم فيات كرايسلر سبعة بالمئة متصدرة قائمة الرابحين على المؤشر ستوكس 600.

وأغلق مؤشر كاك 40 الفرنسي مرتفعا 0.19 بالمئة وزاد داكس الألماني 0.12 بالمئة.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير معتز محمد)