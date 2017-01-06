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تباطؤ نمو الوظائف الأمريكية والأجور تتعافى بقوة في ديسمبر
واشنطن (رويترز) - زادت الوظائف الأمريكية بوتيرة أقل من المتوقعة في ديسمبر كانون الأول لكن ارتفاعا في الأجور يشير إلى استمرار الزخم في سوق العمل مما يضع الاقتصاد على مسار تحقيق نمو أقوي والمزيد من رفع أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي).
وقالت وزارة العمل الأمريكية يوم الجمعة إن عدد الوظائف في القطاعات غير الزراعية زاد بواقع 156 ألف وظيفة الشهر الماضي. لكن الزيادة لاتزال فوق مستوى يعتبر كافيا لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل.
وجرى تعديل بيانات شهري أكتوبر تشرين الأول ونوفمبر تشرين الثاني بالزيادة إلى 19 ألف وظيفة جديدة فوق ما أظهرته القراءة السابقة. وخلق الاقتصاد 2.16 مليون وظيفة جديدة في عام 2016.
وارتفع متوسط الأجر في الساعة بواقع عشرة سنتات أو ما يعادل 0.4 في المئة بعدما نزل 0.1 بالمئة في نوفمبر تشرين الثاني وهو ما أدى إلى ارتفاع متوسط أجر الساعة على أساس سنوي 2.9 في المئة وهي الزيادة الأكبر منذ يونيو حزيران 2009 ويقابلها 2.5 في المئة في نوفمبر تشرين الثاني.
وارتفع معدل البطالة قليلا إلى 4.7 في المئة من أدني مستوى في تسعة أشهر البالغ 4.6 في المئة والذي جرى تسجيله في نوفمبر تشرين الثاني مع دخول المزيد من الأشخاص إلى سوق العمل وهو ما يشير إلى الثقة في سوق العمل.
وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم توقعوا ارتفاع عدد الوظائف بواقع 178 ألف وظيفة الشهر الماضي وزيادة معدل البطالة قليلا بواقع 0.1 نقطة مئوية إلى 4.7 في المئة.
وبلغ متوسط نمو الوظائف في عام 2016 ما يعادل 180 ألف وظيفة شهريا انخفاضا من متوسط زيادة شهرية بلغ 229 ألف وظيفة في 2015. ويتماشي التباطؤ في وتيرة نمو الوظائف مع سوق عمل يقترب من التوظيف الكامل.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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