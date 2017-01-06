الذهب ينزل من أعلى مستوى في شهر قبل بيانات الوظائف الأمريكية

لندن (رويترز) - انخفض الذهب يوم الجمعة من أعلى مستوى له في شهر الذي لامسه في الجلسة السابقة مع تقليص المتعاملين لمراهناتهم على ارتفاع الأسعار قبل صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي ستقدم دلائل على وتيرة الزيادات المحتملة في أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام.

وبحلول الساعة 1027 بتوقيت جرينتش تراجع سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 1177.87 دولار للأوقية (الأونصة).

ولا يزال المعدن مرتفعا 2.3 بالمئة منذ بداية الأسبوع في أكبر مكاسبه الأسبوعية في شهرين بدعم من تراجع الدولار وانخفاض عوائد السندات الأمريكية.

غير أنه في ظل حالة عدم التيقن التي تسود السوق قبل تنصيب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة في 20 يناير كانون الثاني يتوخى المستثمرون الحذر بعدما وصل الذهب لأعلى مستوياته منذ الخامس من ديسمبر كانون الأول عند 1184.90 دولار للأوقية يوم الخميس.

ونزل سعر الذهب في العقود الأمريكية الآجلة 0.2 بالمئة إلى 1178.6 دولار للأوقية.

ويركز المستثمرون على بيانات الوظائف في القطاعات غير الزراعية الأمريكية التي تصدر في الساعة 1330 بتوقيت جرينتش والمتوقع أن تظهر ارتفاع عدد الوظائف بواقع 178 ألفا في ديسمبر كانون الأول.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى انخفضت الفضة في المعاملات الفورية 0.8 بالمئة إلى 16.44 دولار للأوقية بعدما بلغت أعلى مستوى لها منذ 15 ديسمبر كانون الأول في الجلسة السابقة حين سجلت 16.71 دولار للأوقية.

وتراجع البلاتين 0.2 بالمئة إلى 965.6 دولار للأوقية متجها لتحقيق مكاسب نسبتها 7.3 بالمئة هذا الأسبوع. وكان المعدن لامس أعلى مستوى له في نحو ثمانية أسابيع عند 975.80 دولار للأوقية يوم الخميس.

وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 741.28 دولار للأوقية بعدما بلغ أعلى مستوياته في أربعة أسابيع عند 747.80 دولار للأوقية في الجلسة السابقة. وزاد المعدن تسعة بالمئة منذ بداية الأسبوع في أكبر مكاسبه منذ الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو تموز.

(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)