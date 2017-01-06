(رويترز) -

- محللون لدى بي.إم.آي ريسيرش يقولون في مذكرة إن إيران والعراق سيلتزمان إلى حد كبير بحصتيهما من إنتاج أوبك وإن كان ذلك سيتم على الأرجح من خلال النفط الذي تنتجه الحقول المشتركة بين البلدين.

- في الوقت الذي قد لا يتبقى فيه لإيران سوى نحو 100 ألف برميل يوميا للوصول إلى مستوى إنتاجها المستهدف في إطار اتفاق أوبك فإن صعوبة الخفض المطلوب من العراق والبالغ حجمه 210 آلاف برميل يوميا قد تقل كثيرا إذا تعاون البلدان على إرسال النفط العراقي عبر إيران.

- يتشارك البلدان في خمسة حقول نفطية.

(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)