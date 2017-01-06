-
رياضة
- بيستونز يهزم هورنتس في دوري السلة الأمريكي
- إيقاف بالوتيلي لاعب نيس بعد طرده
- باسم علي يذبح عجلا لفك «نحس الإصابات»
- «أيوب» يحدد الثالثة والنصف عصر غد موعدا لتدريب الأهلي
- محرز بعد الفوز بأفضل لاعب أفريقي: «أشكر الجميع»
- غدا.. الزمالك يستأنف تدريباته بحضور محمد حلمي
- الاتحاد السكندري يطير للسودان للمشاركة بمهرجان التسوق
- أحمد الشيخ: أتمنى العودة للأهلي في يناير وسعيد بثقة البدري
- البدري يستقر على التعاقد مع مدافع بعد عودة الاستبدال
- البدري يهاتف أيوب للاطمئنان على البرنامج التدريبي للأهلي
-
التوك شو
- الديهي لـ«الجبالي وحب مصر»: «مصر مش مستحملة والشعب كفر بكم»
- رئيس الجالية المصرية بالكويت: اتهامات الجبالي «باطلة» وصورها «مفبركة»
- «الجيوشى»: 36 مليار جنيه قروض على وزارة النقل لـ«المالية»
- خبير بالشئون التركية: سوريا ساحة خصبة لتصفية الحسابات بين الدول الكبرى
- وزير النقل: تشغيل أول خط نهرى من دمياط إلى القاهرة في ديسمبر
- وزير النقل: 20 مليون جنيه خسائر المترو شهريا
- أحمد موسى يحرج وزير الأوقاف بنشر فيديو لشعائر الشيعة داخل مسجد الحسين
- «السلمي»: كنت على خلاف جوهري مع الإخوان.. ونظموا مليونية ضدي
- «السلمي»: لم أترشح للبرلمان بسبب وجود عناصر غير مناسبة
- «السلمي»: أؤيد رئاسة المستشار عدلي منصور للبرلمان المقبل
النفط يتراجع وسط شكوك في التزام المنتجين بخفض الإمدادات
سنغافورة (رويترز) - انخفضت أسعار النفط يوم الجمعة وسط شكوك بألا يطبق بعض المنتجين تخفيضات الإنتاج التي جرى الإعلان عنها في مسعى لكبح تخمة المعروض العالمي.
وبحلول الساعة 0756 بتوقيت جرينتش جرى تداول خام القياس العالمي مزيج برنت في العقود الآجلة عند 56.76 دولار للبرميل بانخفاض 13 سنتا عن سعر الإغلاق في الجلسة السابقة.
وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 53.65 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنتا عن سعره في آخر تسوية.
وقال محللون إن الأسعار الحالية تقترب من مستويات نقطة التعادل في موازنات الكثير من المنتجين بما لا يعطي مجالا يذكر لزيادات كبيرة جدا ما لم تحدث حالات تعطل مفاجئة.
وجاء تراجع يوم الجمعة بعدما زادت الأسعار في الجلسة السابقة عقب نشر تقارير عن خفض إمدادات السعودية وأبوظبي في إطار جهود منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وكبار المنتجين المستقلين الرامية إلى الحد من تخمة المعروض العالمي.
وأظهر مسح لرويترز نشرت نتائجه هذا الأسبوع أن إجمالي إمدادات أوبك في ديسمبر كانون الأول لم تنخفض إلا قليلا لتصل إلى 34.18 مليون برميل يوميا من إنتاج معدل بلغ 34.38 مليون برميل يوميا في نوفمبر تشرين الثاني. واستند المسح إلى بيانات ملاحية ومعلومات من مصادر بالقطاع.
وبينما قال تجار إن أسواق النفط تتلقى دعما جيدا من التخفيضات المتفق عليها في الإنتاج إلا أنهم أشاروا إلى أنه ما زالت هناك شكوك في أن يلتزم جميع المنتجين التزاما كاملا بالتخفيضات المزمعة.
وقال فيريندرا تشاوهان محلل النفط لدى انرجي أسبكتس في سنغافورة "الكرة في ملعب أوبك لتطبيق التخفيضات المعلنة وإثبات خطأ المتشائمين."
(إعداد عبد المنعم درار للنشرة العربية)
التعليقات
المزيد في اقتصاد
لحظة بلحظة
- «في حب مصر» تنظم احتفالية لنواب غرب الدلتا.. غدا (0)
- «مبادرة الشباب» تطلق حملة لمواجهة ارتفاع سعر الدولار (0)
- «عاصم عبد الماجد».. إرهابي مع سبق الإصرار (0)
- زين السادات: البرلمان القادم مطالب بمراجعة القوانين والتشريعات (0)
- مرشح بمدينة نصر يطالب الشعب المصري بالاصطفاف الوطني (0)