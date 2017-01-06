المؤشر نيكي ينخفض 0.65% في بداية التعامل في طوكيو

طوكيو (رويترز) - انخفض المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الجمعة.

وانخفض نيكي 0.65 في المئة إلى 19393.55 نقطة بينما انخفض المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.90 في المئة إلى 1541.66 نقطة.

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية)