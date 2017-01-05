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مصادر: أدنوك الإماراتية تعتزم صيانة حقول نفطية في مارس وأبريل
من فلورانس تان ورانيا الجمل
سنغافورة/دبي (رويترز) - قالت ثلاثة مصادر مطلعة يوم الخميس إن شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) الإماراتية تعتزم إجراء صيانة لحقول نفطية تنتج خامي مربان وداس الخفيف في شهري مارس آذار وأبريل نيسان.
وأضافت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لأنها غير مخولة بالحديث إلى وسائل الإعلام أن من المتوقع أن تؤدي صيانة الحقول إلى خفض صادرات خام مربان في مارس آذار والشحنات من خام داس في أبريل نيسان.
ولم يتضح على الفور حجم الخفض المحتمل في الصادرات لكن أحد المصادر قال إن أدنوك تعتزم أيضا إجراء صيانة لمصفاة الرويس خلال الفترة ذاتها وهو ما قد يقلص التأثير على الصادرات.
وتعهدت الإمارات العربية المتحدة بخفض إنتاج النفط بواقع 139 ألف برميل يوميا في النصف الأول من 2017 أو ما يعادل 4.61 في المئة من حجم إنتاج أكتوبر تشرين الأول الذي بلغ 3.013 مليون برميل يوميا في إطار اتفاق لأوبك لتقليص فائض المعروض العالمي ودعم الأسعار.
وأبوظبي مساهم رئيسي في إنتاج الإمارات النفطي بجانب دبي التي تشهد تراجعا في الإنتاج.
ويبلغ إنتاج أدنوك من خام مربان الرئيسي من حقل بري نحو 1.6 مليون برميل يوميا بينما يبلغ إنتاج خام داس القادم من حقل بحري نحو 650 ألف برميل يوميا وفقا لتقديرات القطاع. وتستحوذ آسيا على معظم صادرات خام أدنوك.
(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)
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