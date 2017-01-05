المؤشر نيكي يرتفع 0.04% في بداية التعامل في طوكيو

طوكيو (رويترز) - ارتفع المؤشر نيكي القياسي في بداية التعاملات في بورصة طوكيو للأوراق المالية يوم الخميس.

وزاد نيكي 0.04 في المئة إلى 19602.10 نقطة بينما ارتفع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.23 في المئة إلى 1558.06 نقطة.

(إعداد دينا عادل للنشرة العربية)