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أسهم شركات التجزئة تتصدر المشهد في تعاملات مبكرة هادئة بأسواق أوروبا
لندن (رويترز) - استقرت الأسهم الأوروبية يوم الأربعاء مع التركيز على أسهم شركات التجزئة بعد تحديثات متباينة لشركتي نكست وبي آند إم البريطانيتين.
ولم يسجل مؤشر ستوكس 600 تغيرا يذكر بعد تحقيق مكاسب على مدار ثلاث جلسات متتالية.
وتصدر سهم نكست البريطانية للتجزئة قائمة الخاسرين بهبوط نسبته 14 بالمئة بعد تحذير بشأن الأرباح. وخسر السهم نحو 40 بالمئة خلال 2016.
وأدى التحرك إلى هبوط أسهم شركات تجزئة أخرى في المملكة المتحدة. وهوى سهم ماركس آند سبنسر 5.3 بالمئة في حين هبط سهم أسوشييتد بريتش فودز 4.9 بالمئة.
وكان الاستثناء سهم بي آند إم للتجزئة الذي تصدر قائمة الرابحين على مؤشر ستوكس 600 بارتفاع نسبته 4.1 بالمئة بعدما قالت الشركة إنها حققت تعاملات قياسية في عيد الميلاد.
وفي القطاع المالي ارتفعت أسهم كريدي سويس 2.5 بالمئة لتظل باتجاه تسجيل أعلى مستوى في عام.
وكان المؤشر فايننشال تايمز البريطاني فتح مرتفعا 0.1 بالمئة وزاد المؤشر كاك 40 الفرنسي 0.3 بالمئة في حين صعد المؤشر داكس الألماني 0.2 بالمئة.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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