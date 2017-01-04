مؤشر: نمو أنشطة شركات منطقة اليورو بأسرع وتيرة في أكثر من 5 سنوات في ديسمبر

لندن (رويترز) - أظهر مسح نشرت نتائجه يوم الأربعاء أن شركات منطقة اليورو أنهت عام 2016 بزيادة نشاطها بأسرع وتيرة في خمس سنوات ونصف السنة حيث عزز ضعف العملة الطلب على سلع وخدمات الشركات في ديسمبر كانون الأول.

والنمو الذي واكب زيادة الشركات أسعارها بأعلى وتيرة منذ منتصف 2011 سيكون محل ترحيب من صانعي السياسات في البنك المركزي الأوروبي الذين يسعون منذ سنوات لرفع معدلات النمو والتضخم.

وارتفعت القراءة النهائية لمؤشر آي.إتش.إس ماركت المجمع لمديري المشتريات في منطقة اليورو إلى 54.4 نقطة في ديسمبر كانون الأول من 53.9 نقطة في نوفمبر تشرين الثاني. ويفوق هذا القراءة الأولية البالغة 53.9 نقطة ويدفع المؤشر إلى أعلى مستوياته منذ مايو آيار 2011.

وظل المؤشر فوق مستوى الخمسين نقطة الفاصل بين النمو والانكماش منذ منتصف عام 2013 وكذلك في نوفمبر تشرين الثاني.

وقال كريس وليامسون كبير الاقتصاديين لدي آي.اتش.اس ماركت "المصنعون وبدرجة أقل شركات قطاع الخدمات يستفيدون من ضعف اليورو الذي يدعم صادرات السلع ويشجع الطلب على صادرات الخدمات مثل السياحة."

وقال وليامسون إن البيانات تشير إلى أن اقتصاد منطقة اليورو نما بنسبة 0.4 بالمئة في الربع الأخير تمشيا مع التوقعات في استطلاع أجرته رويترز الشهر الماضي.

(إعداد معتز محمد للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)