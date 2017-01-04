(رويترز) - قالت شركة هيونداي موتور إنها ستستدعي 96 ألف سيارة من طراز توسان الرياضية التي تنتجها من خلال مشروعها المشترك في الصين بسبب مشكلة في ذراع الجر الخلفية.

(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)