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مبيعات انفينيتي التابعة لنيسان تتجاوز 230 ألف سيارة في 2016
04
يناير
2017
12:22 PM
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(رويترز) - قالت انفينيتي العلامة التجارية التابعة لشركة نيسان موتور اليابانية إن حجم مبيعاتها تجاوز 230 ألف سيارة على مستوى العالم في 2016 بزيادة سبعة بالمئة على أساس سنوي.
وبلغ حجم مبيعات العلامة التجارية في أنحاء العالم في ديسمبر كانون الأول 27 ألفا و200 سيارة بزيادة 18 بالمئة على أساس سنوي.
(إعداد إسلام يحيى للنشرة العربية - تحرير نادية الجويلي)
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