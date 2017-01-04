المؤشر نيكي يغلق على أعلى مستوى في 13 شهرا بعد بيانات أمريكية إيجابية وتراجع الين

طوكيو (رويترز) - شهد المؤشر نيكي القياسي للأسهم اليابانية بداية قوية لعام 2017 يوم الأربعاء مع ابتهاج المستثمرين ببيانات اقتصادية عالمية إيجابية صدرت خلال عطلات اليابان كما عزز تراجع الين أسهم المصدرين.

وارتفع نيكي 2.5 بالمئة إلى 19594.16 نقطة محققا أكبر مكاسب في شهرين تقريبا وأغلق على أعلى مستوى منذ أوائل ديسمبر كانون الأول 2015.

وصعد مؤشر توبكس الأوسع نطاقا 2.4 بالمئة لينهي يوم الأربعاء عند 1554.48 نقطة مسجلا بدوره أعلى مستوى إغلاق في أكثر من عام تقوده مكاسب أسهم شركات الشحن البحري ومنتجي الصلب والمصدرين.

وكان سهم توشيبا الأكثر تداولا يوم الأربعاء ولكنه أغلق منخفضا اثنين بالمئة بعد معاملات متقلبة اثر تقرير إعلامي ذكر أن سلطات الرقابة الأمنية تشتبه في أن المجموعة اليابانية أعلنت أرباحا غير سليمة.

(إعداد نادية الجويلي للنشرة العربية - تحرير إسلام يحيى)