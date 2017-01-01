القاهرة (رويترز) - قالت الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية يوم الأحد إنها أرجأت موعد الوصول في أحدث مناقصة تطرحها لشراء السكر إلى 28 فبراير شباط من 20 فبراير شباط.

كانت الهيئة طلبت يوم السبت شراء ما لا يقل عن 50 ألف طن من السكر الخام وحددت آخر موعد لتقديم العروض الثامن يناير كانون الثاني.

وتقدم العروض على أساس السعر شاملا التأمين والشحن على أن يكون موعد التسليم حتى 28 فبراير شباط.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)