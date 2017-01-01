سول (رويترز) - أظهرت بيانات يوم الأحد أن صادرات كوريا الجنوبية ارتفعت في ديسمبر كانون الأول للشهر الثاني على التوالي معززة الآمال في حدوث تحسن بعد أن شهدت أحجام الشحنات تراجعا في معظم فترات العامين الماضيين.

وزادت الصادرات 6.4 بالمئة على أساس سنوي إلى 45.07 مليار دولار في ديسمبر كانون الأول في حين قفزت الواردات بنسبة 7.3 بالمئة إلى 38.07 مليار ليبلغ فائض المعاملات التجارية سبعة مليارات دولار.

وفي نوفمبر تشرين الثاني زادت الصادرات بنسبة 2.5 بالمئة والواردات 9.5 بالمئة. وساهمت بيانات ديسمبر كانون الأول في تسجيل الصادرات من أكتوبر تشرين الأولي إلى ديسمبر كانون الأول زيادة فصلية هي الأولى منذ أواخر 2014.

وبالنسبة للعام كاملا نزلت الصادرات 5.9 بالمئة بينما انخفضت الواردات 7.1 بالمئة وفي 2015 تراجعت الصادرات ثمانية بالمئة والواردات 16.9 بالمئة.

وفي 2017 تتوقع الحكومة نمو الصادرات 2.9 بالمئة والواردات 7.2 بالمئة بينما يتوقع البنك المركزي زيادة الصادرات 2.5 بالمئة والواردات 2.1 بالمئة.

(إعداد هالة قنديل للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)