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مستشار للمركزي الصيني يدعو إلى هدف مرن للنمو في 2017
بكين (رويترز) - قال مستشار لبنك الشعب الصيني في تصريحات نشرتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) يوم الأحد إن على حكومة الصين أن تضع هدفا أكثر مرونة للنمو الاقتصادي هذا العام لإتاحة مجال أوسع لجهود الإصلاح.
ونما الاقتصاد الصيني 6.7 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من 2016 ومن المنتظر أن يحقق المعدل الذي تستهدفه الحكومة للعام الماضي بأكمله عند 6.5 إلى سبعة بالمئة بدعم من الإنفاق الحكومي المرتفع وازدهار قطاع الإسكان وارتفاع الإقراض المصرفي إلى مستويات قياسية.
لكن نمو الدين والمخاوف من فقاعة عقارية يثيران جدلا داخليا بشأن ما إذا كانت الصين ستسمح بتباطؤ النمو في 2017 لإتاحة مزيد من المجال أمام إصلاحات مؤلمة تهدف إلى خفض الطاقة الصناعية الزائدة والمديونية.
وقال هوانغ يي بينغ عضو لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي الصيني والأستاذ بجامعة بكين في تصريحات لوكالة الأنباء الرسمية إن المعدل المستهدف لنمو الناتج المحلي الإجمالي للصين يجب أن يبلغ ستة إلى سبعة بالمئة هذا العام مقارنة مع 6.5 إلى سبعة بالمئة في 2016.
وتابع "الهدف البالغ 6.5 بالمئة هو مجرد متوسط.. ما دام التوظيف مستقرا فإن نطاقا أكثر اتساعا بقليل لمعدل النمو المستهدف في المدى القصير سيقلص الحاجة إلى الجهود الداعمة للنمو ويتيح لصناع السياسات مجالا أوسع للتركيز على الإصلاحات."
وأضاف أن معدل النمو المستهدف لهذا العام سيحدد ملامح السياسة النقدية للحكومة.
(إعداد علاء رشدي للنشرة العربية - تحرير أحمد إلهامي)
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